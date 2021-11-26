ЗАМАНА - Наступление советских войск под Сталинградом

Наступление советских войск под Сталинградом

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26 ноября, 2021. Пятница 14:48
Наступление советских войск под Сталинградом

Окружение в мае 1942 г. частей Красной Армии под Харьковом, поражение под Керчью резко ухудшили обстановку на всем южном крыле советско-германского фронта.

Немцы практически без передышки нанесли новые удары. В конце июля 1942 г. немцам удалось форсировать Дон в его нижнем течении и захватить Ростов. Танковые и моторизованные колонны фельдмаршала Листа неудержимым потоком продвигались по бескрайним просторам Кубани. Под германской оккупацией вскоре оказались и крупные нефтяные месторождения в районе Майкопа. Над страной вновь, как и летом 1941 г., нависла смертельная опасность.

28 июля 1942 г. появился приказ Ставки № 227, подписанный лично Сталиным, известный под названием «Ни шагу назад!»

 

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