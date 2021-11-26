Начало контрнаступления под Москвой

Парад 7 ноября 1941 года по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Именно на этот день по случаю запланированного захвата Москвы гитлеровской Германией было назначено торжественное прохождение по Красной площади немецких войск.

6 ноября, сразу же после торжественного заседания, состоявшегося на станции метро «Маяковская», Сталин объявил членам Политбюро ЦК, секретарям МК и МГК о времени начала парада войск на Красной площади. Время начала парада в последний момент перенесли с привычных 10 утра на два часа раньше. Командирам частей, участвующих в параде, об этом стало известно накануне в 23 часа, а приглашаемым на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября.

С 5 ноября советские Военно-Воздушные силы наносили упреждающие удары по аэродромам противника, и в праздничный день на Москву не была сброшена ни одна бомба.

В ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освобожден мавзолей Ленина.

В 8 часов утра по всем громкоговорителям, которые в те дни не выключались ни днем, ни ночью, раздался торжественный голос диктора: «Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции...».

Торжественный марш войск на Красной площади открыли курсанты артиллерийского училища. С развернутыми знаменами шли по главной площади страны артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Потом по Красной площади двинулись конница, пулеметные тачанки, прошли танки Т-34 и КВ.

Напутствовал уходящие с парада на фронт войска Сталин. К 7 ноября 1941 года он уже мог говорить о некоторых успехах в битве под Москвой. На ряде направлений враг был остановлен, наметилась стабилизация положения, противник переходил к обороне. Главные цели немецкой операции «Тайфун» достигнуты не были, взять стремительным наступлением столицу фашистам не удалось.

6 и 7 ноября 1941 года советское командование спланировало и осуществило ряд сильных ударов по врагу на Можайском, Волоколамском и Малоярославецком направлениях. Поэтому прямо с парада на главной площади страны бойцы Красной Армии отправлялись на фронт.