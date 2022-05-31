Совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Дагестане состоялось под руководством Сергея Меликова

Начиная заседание, Меликов озвучил, что по ходу проведения специальной военной операции в Украине, по мере усугубления западных ограничений и других мер давления на Россию, может стать активнее ситуация с угрозой терроризма и экстремизма как в целом по стране, так и в Дагестане.

Он заметил, что Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ должен оперативно подготовиться в соответствии с нынешними рисками.

Участники собрания обсудили исполнение Комплексного плана, а также тему безопасности транспорта и других стратегических объектов.