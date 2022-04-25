Участник «эндирейской» бандгруппы в Дагестане получил 9 лет в колонии

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 222 (незаконная покупка, передача, продажа, хранение, ношение оружия, боеприпасов), статьей 208 (организация нелегальной вооруженной банды или участие в ней) и статьей 205.5 УК России (организация деятельности террористической группировки и участие в работе такой группировки). Выявлено, что указанный гражданин участвовал в работе «эндирейской» бандгруппы, структурно входившей в международную террористическую организацию «ИГ» (запрещенной на территории России). Он обеспечивал их едой. Гаджиев получил 9 лет тюремного заключения.