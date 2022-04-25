ЗАМАНА - Участник «эндирейской» бандгруппы в Дагестане получил 9 лет в колонии

Участник «эндирейской» бандгруппы в Дагестане получил 9 лет в колонии

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25 апреля, 2022. Понедельник 16:12
Участник «эндирейской» бандгруппы в Дагестане получил 9 лет в колонии

Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор Южного окружного военного суда в отношении члена «эндирейской» бандгруппы, жителя населенного пункта Эндирей Хасавюртовского района М. Гаджиева, информирует пресс-служба УФСБ по республике. 

Участник «эндирейской» бандгруппы в Дагестане получил 9 лет в колонии
Антитеррор

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 222 (незаконная покупка, передача, продажа, хранение, ношение оружия, боеприпасов), статьей 208 (организация нелегальной вооруженной банды или участие в ней) и статьей 205.5 УК России (организация деятельности террористической группировки и участие в работе такой группировки). Выявлено, что указанный гражданин участвовал в работе «эндирейской» бандгруппы, структурно входившей в международную террористическую организацию «ИГ» (запрещенной на территории России). Он обеспечивал их едой. Гаджиев получил 9 лет тюремного заключения.

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