За пособничество террористам в Дагестане местному жителю грозит 10 лет колонии

Автор Дарья

Открыто уголовное дело в отношении жителя села Бутуш Бабаюртовского района. Его подозревают в организации незаконной вооруженной банды и участии в ней, информирует пресс-служба УФСБ по республике.