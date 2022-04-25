«Выявлено, что подозреваемый З. Магомедов в апреле-мае 2017 года помогал участникам нелегальной вооруженной банды на территории региона в виде предоставления дома, еды, а также предметов первой необходимости», – заявляет УФСБ. Данный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет.
За пособничество террористам в Дагестане местному жителю грозит 10 лет колонии
- Автор Дарья
- 25 апреля, 2022. Понедельник 15:47
Открыто уголовное дело в отношении жителя села Бутуш Бабаюртовского района. Его подозревают в организации незаконной вооруженной банды и участии в ней, информирует пресс-служба УФСБ по республике.
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