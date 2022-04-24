ЗАМАНА - Бабаюртовский районный суд Дагестана признал виновными в совершении преступления главбуха ГБУ региона «Бабаюртовская центральная районная больница» Меджидова Т.А.

Бабаюртовский районный суд Дагестана признал виновными в совершении преступления главбуха ГБУ региона «Бабаюртовская центральная районная больница» Меджидова Т.А.

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24 апреля, 2022. Воскресенье 13:07
Бабаюртовский районный суд Дагестана признал виновными в совершении преступления главбуха ГБУ региона «Бабаюртовская центральная районная больница» Меджидова Т.А.

Бабаюртовский районный суд Дагестана признал виновными в совершении преступления главбуха ГБУ региона «Бабаюртовская центральная районная больница» Меджидова Т.А., и работницы бухгалтерии этого же учреждения Эльмурзаеву Р.Д. и Цоя Л.В.

Бабаюртовский районный суд Дагестана признал виновными в совершении преступления главбуха ГБУ региона «Бабаюртовская центральная районная больница» Меджидова Т.А.
Антитеррор

Как информирует УФСБ РФ по региону, в 2020 году, Меджидов Т.А., Эльмурзаева Р.Д. и Цой Л.В. украли внебюджетные средства ТФОМС региона, которые предназначались для начисления зарплаты, пособий, премиальных и стимулирующих выплат сотрудникам данного учреждения здравоохранения в размере 9,6 миллиона рублей.

Меджидов Т.А., являясь главбухом ГБУ Дагестана «Бабаюртовская ЦРБ» в период с февраля по ноябрь 2020 года, работая в сговоре с другими сотрудниками бухгалтерии, с целью кражи денежных средств из фонда заработной платы работников больницы, вносил в заявки и в электронные реестры заведомо фейковые сведения о размере сумм денежных средств, установленных ему и другим сотрудникам учреждения. Работницы бухгалтерии, Эльмурзаева Р.Д. и Цой Л.В, понимая преступность своих действий, помогли Меджидову Т.А. в краже денежных средств: предоставляли ему возможность использовать их расчетные счета для перечисления похищенных денег, помогали в их снятии и передаче Меджидову Т.А.

 Суд приговорил:

- Меджидова Т.А. к лишению свободы сроком на 3 (три) года колонии общего режима, с возмещением причинённого ТФОМС РД ущерба в полном объёме; 

- Эльмурзаеву Р.Д. и  Цой Л.В. - к лишению свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно;

Данный состав преступления в соответствии с Уголовным Кодексом России предусматривает наказание до 10 лет тюремного заключения и штраф  до млн рублей. 

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