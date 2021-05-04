Арсен Кадиров: "Все началось с того, что я не смог отказать однокласснику-террористу"

Арсену Кадирову двадцать шесть. Рано женив сына, родители надеялись, что семейная жизнь и будущее отцовство помогут ему повзрослеть, стать серьезнее, ответственнее, осознать истинную ценность семьи. Возможно, так бы и произошло, если бы не случай, который сильно изменил жизнь Арсена.

«Все началось с того, что я не смог отказать родственнику и однокласснику, примкнувшему к террористам. Он обратился ко мне за помощью, стал рассказывать, каким благородным делом он занимается, какие рядом с ним достойные, порядочные люди. А мне было всего 19 лет, я вообще ничего в этом не понимал. Единственное, что хотел, это помочь, как мне казалось тогда, своему близкому человеку», - вспоминает Арсен события семилетней давности.

Возможно, сегодня, после почти шести лет пребывания в колонии и возвращения к мирной жизни, Арсену хотелось бы забыть о том, что случилось. Но он понимает: его история может спасти от подобной ошибки таких же молодых и горячих, каким он был в свое время.

«Мне казалось, что я герой. Думал, что занимаюсь достойным делом. Сильно все идеализировал. Меня впечатляли их рассказы о том, как прекрасно «там», и как плохо и ужасно здесь», - говорит Арсен, сравнивая свое тогдашнее состояние с гипнозом.

Вернуться к реальной жизни Арсену Кадирову помогло только лишение свободы. За 5 лет и 4 месяца у молодого человека произошла переоценка ценностей. Достойными и порядочными людьми оказались вовсе не те, кого он считал таковыми. Все шесть лет заключения его поддерживали и ждали дома родители, братья, жена и ребенок, родившийся через два месяца после его ареста. Арсен понимал: его простили, его не осуждают, его ждут и ему будут рады. Эта поддержка помогла ему справиться с испытанием и вернувшись к близким, начать все сначала.

Ближайший год Арсен планирует занимается земледелием в родом Цунтинском районе, а после того, как срок ограничения свободы подойдет к концу, планирует поехать в Махачкалу работать строителем или автослесарем.

Приобретенный жизненный опыт он хочет использоваться чтобы вновь не оступиться самому и не дать оступиться другим.