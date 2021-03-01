Первый турнир по грепплингу в ДГУ

Дагестанский госуниверситет по праву можно считать самым спортивным университетом региона. Впервые в ДГУ прошел турнир по грепплингу. 130 спортсменов – студентов разных факультетов вуза – сражались за звание самого лучшего в своей весовой категории.

«Первый университетский турнир собрал немало участников – 130 человек, такое количество спортсменов обещает интересные игры. Мы заинтересованы в том, чтобы среди наших студентов было больше спортсменов. В вузе ежегодная традиция – проводить спартакиаду среди первокурсников. Недавно женская и мужская сборные по волейболу победили в студенческой лиге республики, – говорит ректор ДГУ Муртазали Рабаданов. – Минспорт Дагестана заинтересован в пополнении числа грепплингистов в регионе, а студенты ДГУ не раз становились чемпионами России и Олимпийских игр. Соревнование позволит, прежде всего, сдружиться, узнать друг друга у себя на курсе, на других факультетах. Выявление лучшего среди лучших – итог любого соревнования».

Грепплинг – относительно молодой спорт в Дагестане, но набирает все больше последователей: 130 студентов из заявленных 200 прошли взвешивание и были допущены к соревнованиям.

«Такие турниры позволяют сплотить студентов, демонстрируют важность здорового образа жизни. Спорт не мешает учебным достижениям, наоборот, он учит концентрации и собранности, – говорит Абдужалил Адилов, старший тренер сборной России по грепплингу. – Участвуют юные спортсмены, которые не раз становились призерами в спортивных мероприятиях. Основная цель соревнований – привлечение с раннего возраста к спорту. Занятие спортом объединяет людей и направляет молодежь в нужное русло, дает возможность человеку правильно проявить себя».

Для студентов турнир – возможность проверить свои силы, схватка позволит выявить слабые и сильные стороны техники, считает тренер. В планах одного из организаторов турнира – спортивной ассоциации «Здоровое поколение» – проводить масштабные межвузовские соревнования по грепплингу.

Весовые категории, утвержденные на турнире 62, 66, 71, 77, 84, 92, 92+, заставили молодых спортсменов изрядно «попотеть», чтобы уложиться в заявленную норму.

«Грепплинг – это умение вынудить противника сдаться с помощью болевых воздействий на суставы рук и ног или удушающих приемов, – рассказывает Рамазан Амаев, студент 3-го курса экономического факультета – В боях важен опыт, а набор опыта происходит в схватках. Тренировки были усиленные, но вес гонять не пришлось. Гонка веса – самое сложное, даже 5-6 кг даются организму тяжело: стресс и истощение перед схватками».

Схватки проходили с 10 утра до 16 часов с перерывом на обед и отдых, чтобы набраться сил и продумать технику.

«Решили показать себя, свои способности. Усиленно тренировался, но гонять вес не пришлось – для весовой категории 84 кг у меня недовес. Три схватки у меня прошли успешно, занимаюсь спортом с детства, бои были несложные – все три схватки выиграл досрочно», – делится Рамазан Баталов, студент 2-го курса юридического курса.

После ожесточенных схваток определись лучшие грепплингисты ДГУ. Победители и призеры награждены кубками, дипломами и медалями.

В категории 62 кг лучшим оказался Алискантов Адам. В категории 66 кг – Магомедов Ахмед, 71 кг – Курбанов Ахмед, 77 кг – Джавадов Замир, 84 кг – Саидов Гамзат, 92 кг – Магомедов Иманмагомед, 92+ кг – Базаев Ахмед.

Студенты-спортсмены ДГУ традиционно демонстрируют успехи в спорте. У вуза уже есть один чемпион России и мира по грэпплингу – выпускник факультета математики и компьютерных наук ДГУ Заур Асуков.

Организаторы турнира – Даггосуниверситет, Минспорт Дагестана, спортивная ассоциация «Здоровое поколение» и сеть бойцовских клубов «Universal Fighters».