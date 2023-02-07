ЗАМАНА - В Дагестане ухудшилась эпидситуация из-за отказа граждан вакцинироваться

В Дагестане ухудшилась эпидситуация из-за отказа граждан вакцинироваться

Автор
07 февраля, 2023. Вторник 16:47
|||
В Дагестане ухудшилась эпидситуация из-за отказа граждан вакцинироваться

Отказ от вакцинации стал причиной тяжелой эпидемиологической ситуации в Дагестане, информирует Республиканский центр инфекционных болезней и профилактики СПИДа.

В Дагестане ухудшилась эпидситуация из-за отказа граждан вакцинироваться

По сведениям организации, в 2023 году в субъекте фиксируется рост заболеваемости инфекциями, которые передаются контактным путем, например: эпидемический паротит – 479 случаев (2021 год – 212 случаев), коклюш – 489 (2021 год – 95), корь – 5 (2021 год – 0).

«Тенденция к усложнению эпидемиологической ситуации инфекционных заболеваний связана с возросшим отказом граждан от прохождения иммунизации. Противники вакцинации считают, что вирусы не опасны – это крайне ошибочное мнение. Инфекционные заболевания угрожают здоровью и имеют высокий риск распространения среди людей, вплоть до развития пандемии», – высказалась главврач «РЦИБ и СПИД» Равганият Мирзаева.

Прочитано 6 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top