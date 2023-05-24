Матч завершился со счетом 2:0. Голы в составе махачкалинской команды сделали футболисты Анар Панаев и Гаджимурад Абдуллаев.
На счету «Легиона» 23 очка, они находятся в тройке лидеров подгруппы 1Б.
Махачкалинская команда «Легион» одержала победу в гостевой игре с владикавказской «Аланией-2» в матче 30-го тура Второй лиги.
Матч завершился со счетом 2:0. Голы в составе махачкалинской команды сделали футболисты Анар Панаев и Гаджимурад Абдуллаев.
На счету «Легиона» 23 очка, они находятся в тройке лидеров подгруппы 1Б.
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