Дагестанский боксер Магомед Курбанов возглавил рейтинг самых сильных боксеров мира

Ни разу не проигравший на профессиональном ринге дагестанец Магомед Курбанов занял 1-ю строчку в мировом рейтинге сильнейших боксеров в весе до 69,9 кг. Рейтинг составил специализированный авторитетный портал BoxRec.

Свои позиции дагестанец улучшил после последнего поединка, где он одолел представителя Франции Мишеля Соро.

Стоит напомнить, что в общем у Курбанова 25 побед и ни одной неудачи.