Матч состоится завтра, 23 мая, на стадионе «Академия футбола «Алания». Старт игры: 13:00.
Махачкалинская команда «Легион» с 20-ю очками находится на 4-м месте в турнирной таблице подгруппы 1Б.
Махачкалинский клуб «Легион» поедет в гости к «Алании-2» из Владикавказа в игре 30-го тура Второй лиги.
Матч состоится завтра, 23 мая, на стадионе «Академия футбола «Алания». Старт игры: 13:00.
Махачкалинская команда «Легион» с 20-ю очками находится на 4-м месте в турнирной таблице подгруппы 1Б.
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