Милад Алирзаев стал победителем Международного турнира в Суздале

Дагестанский спортсмен Милад Алирзаев выиграл золото на Международном турнире по греко-римской борьбе памяти Р.В. Кутузова, который состоялся в Суздале, информирует пресс-служба Минспорта региона.

Дагестанец одержал победу в весовой категории до 87 кг. В финальном поединке он одолел Алана Остаева из Северной Осетии.

Еще один дагестанский спортсмен Курбан Нажмудинов выиграл 3-е место в весовой категории до 130 кг.