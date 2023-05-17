ЗАМАНА - Борцы из 12 стран примут участие в турнире памяти Али Алиева в Каспийске

Борцы из 12 стран примут участие в турнире памяти Али Алиева в Каспийске

Автор
17 мая, 2023. Среда 14:32
|||
Борцы из 12 стран примут участие в турнире памяти Али Алиева в Каспийске

Порядка 150 спортсменов из 12 стран приедут в Дагестан для участия в 53-м Международном турнире памяти Али Алиева, информирует пресс-служба Минспорта региона.

Борцы из 12 стран примут участие в турнире памяти Али Алиева в Каспийске

Турнир пройдет в каспийском Дворце спорта 19-21 мая.

В мероприятии примут участие борцы вольного стиля из следующих стран: Азербайджан, Армения, Киргизия, Беларусь, Молдова, Северная Македония, Таджикистан, Казахстан, Румыния, Греция, Кувейт.

Прочитано 29 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top