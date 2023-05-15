5 раз выходил на ринг ученик заслуженного тренера РФ Рашидбека Ахмедова. Гаджимагомедов одержал победу в поединках с противниками из Франции, Китая, Бразилии, Узбекистана и в финале нанес поражение представителю Италии Азизу Аббесу Мухидину.
Муслим Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу
- Автор Дарья
- 15 мая, 2023. Понедельник 02:01
Дагестанский спортсмен Муслим Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу. На турнире в Ташкенте дагестанец продемонстрировал лучший результат в весовой категории до 92 кг.
Последнее от Дарья
- «Динамо» победило «Кубань» и поднялось на пятое место
- Премьер-министр РД встретился с дагестанской поэтессой Залпой Магомедрасуловой
- В Махачкале прошел Республиканский фестиваль исполнителей народной музыки
- Ученые-животноводы из Херсонской области приедут в Дагестан для участия в Российской выставке племенных овец и коз
- Ученые-животноводы из Херсонской области приедут в Дагестан для участия в Российской выставке племенных овец и коз