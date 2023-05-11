Матч состоится в воскресенье, 14 мая, на стадионе «Кубань». Старт игры – в 17:00 ч.
Махачкалинцы имеют на своем счету 43 очка и находятся на 6-м месте в турнирной таблице.
Махачкалинский клуб «Динамо» игру 31-го тура Первой лиги проведет в Краснодаре, где встретится с «Кубанью».
Матч состоится в воскресенье, 14 мая, на стадионе «Кубань». Старт игры – в 17:00 ч.
Махачкалинцы имеют на своем счету 43 очка и находятся на 6-м месте в турнирной таблице.
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