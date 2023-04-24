Дагестанцы в домашнем матче сделали в ворота противника 3 безответных мяча.
Голы забили Владимир Ковачевич, Раджаб Магомедов и Никита Глушков.
Махачкалинское «Динамо» имеет в своем активе 40 очков и находится на 4-м месте в турнирной таблице Лиги.
Махачкалинская команда «Динамо» одержала победу в матче с красноярским «Енисеем» в игре 28-го тура Первой лиги.
Дагестанцы в домашнем матче сделали в ворота противника 3 безответных мяча.
Голы забили Владимир Ковачевич, Раджаб Магомедов и Никита Глушков.
Махачкалинское «Динамо» имеет в своем активе 40 очков и находится на 4-м месте в турнирной таблице Лиги.
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