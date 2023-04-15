Воспитанник спортивной школы имени Абдулрашида Садулаева взял 3 место в весовой категории до 74 кг. В малом финале дагестанец одолел Адилета Жапаркулова из Кыргызстана – 3:2. Магомедрасул Аслуев успешно выступил на турнире в составе сборной Бахрейна.
Магомедрасул Аслуев стал бронзовым призером чемпионата Азии
- Автор Дарья
- 15 апреля, 2023. Суббота 01:41
Дагестанец Магомедрасул Аслуев выиграл бронзовую медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе в Казахстане.
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