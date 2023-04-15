ЗАМАНА - Магомедрасул Аслуев стал бронзовым призером чемпионата Азии

Магомедрасул Аслуев стал бронзовым призером чемпионата Азии

Автор
15 апреля, 2023. Суббота 01:41
|||
Магомедрасул Аслуев стал бронзовым призером чемпионата Азии

Дагестанец Магомедрасул Аслуев выиграл бронзовую медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе в Казахстане. 

Магомедрасул Аслуев стал бронзовым призером чемпионата Азии

Воспитанник спортивной школы имени Абдулрашида Садулаева взял 3 место в весовой категории до 74 кг. В малом финале дагестанец одолел Адилета Жапаркулова из Кыргызстана – 3:2. Магомедрасул Аслуев успешно выступил на турнире в составе сборной Бахрейна.

Прочитано 31 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top