Легенды футбольного клуба Махачкалы «Динамо»

В 2023 году исполняется 100 лет Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо». За этот период дагестанское отделение общества подготовило 14 заслуженных мастеров спорта, 2 мастеров спорта международного класса, 118 мастеров спорта, 1488 кандидатов в мастера спорта, 22 заслуженных тренера СССР и РФ. Материал подготовлен сетевым изданием "Мирмол".

В 1967 году махачкалинская футбольная команда «Динамо» стала победительницей зонального первенства, а затем выиграв при заполненных трибунах на домашней арене отборочные турниры, добилась права выступать в лиге классом выше чемпионата СССР.

Вновь напомнило о себе махачкалинское «Динамо» в 1975 году, чье успешное выступление вызвало настоящий футбольный бум в республике. В тот год флагман дагестанского футбола выиграл зональное первенство чемпионата страны во Второй лиге и завоевал Кубок РСФСР. Все эти достижения стали возможными благодаря выдающимся футболистам и тренерам. Сайт "Мирмол" предлагает вспомнить самых ярких из них.

Лучшим бомбардиром в истории клуба является Александр Маркаров.

Всего за карьеру он забил 284 мяча. Дважды он становился лучшим бомбардиром 2-й лиги чемпионата СССР – 1974 (22 гола), 1977 (34 гола). Почти всю свою игровую карьеру провел в махачкалинском «Динамо». В Советском Союзе на втором этаже с ним мог сравниться только нападающий донецкого «Шахтера» Виталий Старухин.

Борьба за верховые мячи была стихией Маркарова. После завершения карьеры игрока он тренировал «Динамо». Сейчас Маркаров работает директором РДЮСШ Минобрнауки РД, где готовят игроков для российских клубов. Свое мастерство Маркаров передает и молодым футболистам своей школы, где по сей день учит тонкостям игры юных воспитанников.

Его школа воспитала многих дагестанских игроков высокого класса, среди которых Лахиялов, Асильдаров, Сирхаев, Агаларов, Мамаев, Тагирбеков, Гаджибеков. В 1972 году Гаджи Гаджиев махачкалинское «Динамо» в качестве исполняющего обязанности возглавил Гаджи Гаджиев.

В следующем сезоне он стал уже полноценным главным тренером. Работая в «Динамо», Гаджиев отчислил 15 игроков за нарушение спортивного режима, заменив их игроками с производственных коллективов.

Благодаря этому команда с конца турнирной таблицы поднялась в середину. В 2019 году Гаджиев стал одним из учредителей и президентом клуба «Махачкала», а в 2021-м на базе команды было возрождено махачкалинское «Динамо». Рафаэль Сафаров играл во многих командах СССР.

В составе «Арарата» становился серебряным призером чемпионата страны. Последним клубом в футбольной карьере Сафарова стало махачкалинское «Динамо».

Сыграв за команду из столицы Дагестана 45 матчей за три сезона, он завершил карьеру игрока в 1976 году. После окончания карьеры Сафаров остался вместе с семьей В Махачкале. Работал в группе подготовки махачкалинского «Динамо», а затем в тренерском штабе «Динамо».

Много лет тренировал в республиканской ДЮСШ, где воспитал двух чемпионов России Нарвика Сирхаева и Михаила Куприянова, а также таких именитых футболистов как Али Гаджибеков, Сергей Кожанов, Мурат Магомедов, Мурад Гусейнов, Анзур Садиров. Махач Керимов играл в легендарном махачкалинском «Динамо» середины 70-х годов прошлого века. Всего в команде провел пять сезонов – с 1976 по 1980 года.

За это время защитник запомнился болельщикам самоотверженностью и непробиваемым характером. После завершения карьеры Керимов начал тренерскую деятельность. Много лет тренерской деятельности Махач Керимов отдал республиканской детско-юношеской спортивной школе Минобрнауки региона.

В разные годы воспитанники Махача Керимова добивались успехов на Всероссийских и республиканских турнирах. Он воспитал немало профессиональных футболистов. Магомедхабиб Курбанов почти всю свою игровую карьеру провел в махачкалинских клубах «Динамо» и «Анжи».

В период с 1981 по 1989 год Курбанов отыграл за Динамо 242 матча, забил 43 мяча. Среди болельщиков его назвали дагестанским Марадоной за манеру игры, технику и невысокий рост. С 1999 года стал работать в должности старшего тренера махачкалинского «Динамо», также за клуб в том сезоне провел 4 матча во втором дивизионе.

В 2000 году работал тренером под руководством Леонида Назаренко. Более 20 лет работает в РДЮСШ, где воспитал немало футболистов, которые потом играли в разных лигах отечественного футбола.

Вратарем в золотые годы «Динамо» был Успат Рашидов, который играл важную роль в команде.

Его карьера в клубе началась в 1971 году вместе с Александром Маркаровым, Рустамом Рагимовым, Сергеем Мелкумовым и Надыром Эйнуллаевым.

Стать основным стражем ворот удалось в 1974 году. До этого был одним из двух вратарей клуба вместе с Виталием Кушнаревым. Именно с этого момента и по 1979-й Рашидов был номером один в воротах «Динамо». Конечно, только в здоровой конкуренции можно поддерживать хорошую форму, и второй голкипер клуба Камиль Асеев был тем игроком, который не давал расслабиться. Рашидов играл в домашних матчах, Асеев – в гостевых.

Завершив карьеру футболиста, Рашидов не стал тренером, а работал следователем и дослужился до звания подполковника милиции. В 1972 году в «Динамо» пришел воспитанник хасавюртовской школы футбола Али Алиев. Футболом Алиев начал заниматься в 10 лет и рано обратил на себя внимание специалистов.

В Хасавюрте его тренером был Гаджи Гаджиев. В 14 лет Алиев стал чемпионом Дагестана по юношам в составе «Спартака» из Хасавюрта и поехал в Ереван на всесоюзный турнир. В 1968 году уже играл за взрослых на чемпионате Дагестана. Все это было при Гаджи Гаджиеве. В 1972 году Алиев был уже в «Динамо», привлекался на сборы, а в 1975-м в составе команды стали чемпионами России среди команд второй лиги. С 2000 года Али Алиев работает тренером в республиканской ДЮСШ.

Среди его воспитанников голкипер сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев. Муратбек Мурзаев известен болельщикам дагестанского и российского футбола своими выступлениями за махачкалинское «Динамо» и «Анжи». Мурзаев прошел все этапы становления профессионального футболиста – от детско-юношеского футбола до команды мастеров. Свой футбольный путь Мурзаев начинал у Тагира Мугадова, затем играл у Александра Вермишева в группе подготовки махачкалинского «Динамо», откуда его и пригласили в основную команду. Муратбек мог заиграть и в московском «Динамо», но помешала травма. Болельщики запомнили его как не уступчивого и принципиального на поле.

Он был крепкий, высокий, хорошо играл в чужой штрафной как ногами, так и головой. Завершив игровую карьеру, Мурзаев стал тренером детско-юношеских команд в РДЮСШ. Его подопечные становились победителями и призерами крупных российских и международных турниров. Многие из его воспитанников доросли до профессиональных команд.

В 2021 году на базе спортивного клуба «Махачкала» произошло возрождение махачкалинского «Динамо», которое как профессиональный футбольный клуб прекратило существование после окончания сезона-2006. Инициатором возрождения был глава Дагестана Сергей Меликов. Сегодня махачкалинское «Динамо» успешно выступает в Первой лиге российского футбола. В следующем сезоне целью клуба будет выход в Российскую премьер-лигу.