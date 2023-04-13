Китайские женщины-борцы победили на соревнованиях, взяв 2 золота, 1 серебро и 3 бронзы. 1 место заняли японки, 3 место выиграли индианки.
Стоит напомнить, что дагестанец Маирбек Юсупов возглавляет китайскую команду с 2022 года.
Китайская сборная по женской борьбе, возглавляемая известным тренером из Дагестана Маирбеком Юсуповым, выиграла 2-е место в общекомандном зачете на Чемпионате Азии в Казахстане.
Китайские женщины-борцы победили на соревнованиях, взяв 2 золота, 1 серебро и 3 бронзы. 1 место заняли японки, 3 место выиграли индианки.
Стоит напомнить, что дагестанец Маирбек Юсупов возглавляет китайскую команду с 2022 года.
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