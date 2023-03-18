ЗАМАНА - В Санкт-Петербурге стартовали съемки продолжения «Майора Грома» с названием «Игра»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки продолжения «Майора Грома» с названием «Игра»

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18 марта, 2023. Суббота 01:09
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В Санкт-Петербурге стартовали съемки продолжения «Майора Грома» с названием «Игра»

В Питере проходят съемки продолжения популярной ленты «Майор Гром», информирует пресс-служба стриминговой площадки «Кинопоиск».

В Санкт-Петербурге стартовали съемки продолжения «Майора Грома» с названием «Игра»

Главного героя вновь сыграет российский актер Тихон Жизневский. «Актеры снимались в большой и динамичной сцене в стенах закрытого следственного изолятора», — сообщили представители «Кинопоиска».

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