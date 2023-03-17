От Дагестана приехали воспитанницы Федерации спортивной гимнастики региона и СШОР имени Али Алиева.
Гимнастки из Дагестана завоевали 10 медалей на краевых соревнованиях в Ессентуках
- Автор Дарья
- 17 марта, 2023. Пятница 16:48
Гимнастки из Дагестана выиграли 10 медалей на краевых соревнованиях в городе Ессентуки Ставропольского края.
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