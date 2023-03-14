Россиянин заработал по итогам этого боя 120 000 долларов.
Стоит напомнить, что Нурмагомедов потерпел неудачу единогласным решением судей.
Стал известен гонорар Саида Нурмагомедова за поединок против Джонатана Мартинеза на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.
Россиянин заработал по итогам этого боя 120 000 долларов.
Стоит напомнить, что Нурмагомедов потерпел неудачу единогласным решением судей.
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