ЗАМАНА - За бой на UFC Fight Night 221 Саид Нурмагомедов заработал более 100 тысяч долларов

За бой на UFC Fight Night 221 Саид Нурмагомедов заработал более 100 тысяч долларов

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14 марта, 2023. Вторник 13:54
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За бой на UFC Fight Night 221 Саид Нурмагомедов заработал более 100 тысяч долларов

Стал известен гонорар Саида Нурмагомедова за поединок против Джонатана Мартинеза на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

За бой на UFC Fight Night 221 Саид Нурмагомедов заработал более 100 тысяч долларов

Россиянин заработал по итогам этого боя 120 000 долларов.

Стоит напомнить, что Нурмагомедов потерпел неудачу единогласным решением судей.

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