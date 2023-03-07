В селе Мекеги прошел турнир по волейболу, посвящённый памяти известного учёного Магомедшапи Исаева

Сегодня, 7 марта, в спортивном комплексе села Мекеги состоялся турнир по волейболу, посвящённый памяти известного учёного, доктора филологических наук, профессора, писателя, поэта и журналиста Магомедшапи Алихановича Исаева.

Патриот Дагестана и России, он внес огромный вклад в образование и воспитание подрастающего поколения. Написал более 100 научных работ, выпустил много книг для образовательных учреждений, в том числе и для школ.

Магомедшапи Исаев любил спорт и прививал это окружающим его людям. По инициативе спортивной школы и семьи Магомедшапи Алихановича в родном селе учёного каждый год проводят турнир по волейболу.

Сегодня соревнуются команды девушек из спортивных школ Левашинского района, а 18 марта пройдут соревнования среди юношей.

Старт турниру дала школа искусств села Мекеги зажигательной лезгинкой. Первое место выиграла команда Мекеги, второе место взяла первая команда села Кутиша.