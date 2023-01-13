ЗАМАНА - «Шара Буллет»: «Хочу превзойти достижение Хабиба»

«Шара Буллет»: «Хочу превзойти достижение Хабиба»

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13 января, 2023. Пятница 13:34
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«Шара Буллет»: «Хочу превзойти достижение Хабиба»

Новоиспеченный боец UFC Шарабутдин Магомедов объявил о желании превзойти успехи дагестанца Хабиба Нурмагомедова.

«Шара Буллет»: «Хочу превзойти достижение Хабиба»

«Хочу ли превзойти Хабиба, сделав 30-0? Да. Сделать 30-0 и завоевать пояс UFC – наравне», – заявил спортсмен.

Магомедов сделал 11 побед в профессиональной карьере ММА.

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