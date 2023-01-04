«Почти завершилось возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36х18 м в Дербенте и стадиона в селе Терекли-Мектеб Ногайского района. Идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24 м в населенном пункте Эндирей, физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в селе Сергокала, в Хунзахе и возведение стадиона в Кизилюрте», – уточняет ведомство. Уточняется, что в 2022 году за счет федерального проекта «Спорт – норма жизни» и госпрограмм поддержки спорта в субъекте открылось 32 спортивных объекта.
2 стадиона и 3 спорткомплекса строятся в районах Дагестана
- Автор Дарья
- 04 января, 2023. Среда 01:23
В нынешнем году начнут работу 2 стадиона и 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, информирует пресс-служба Министерства спорта Дагестана.
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