ЗАМАНА - Джамалудин Капиев взял золото на первенстве Махачкалы по вольной борьбе

Джамалудин Капиев взял золото на первенстве Махачкалы по вольной борьбе

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31 декабря, 2022. Суббота 18:19
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Джамалудин Капиев взял золото на первенстве Махачкалы по вольной борьбе

Джамалудин Капиев занял первое место на первенстве Махачкалы по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.

Джамалудин Капиев взял золото на первенстве Махачкалы по вольной борьбе

В соревнованиях в 10 весовых категориях приняли участие более 250 борцов. Среди них мастера спорта и кандидаты в мастера спорта.

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