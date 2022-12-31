В соревнованиях в 10 весовых категориях приняли участие более 250 борцов. Среди них мастера спорта и кандидаты в мастера спорта.
Джамалудин Капиев взял золото на первенстве Махачкалы по вольной борьбе
- Автор Дарья
- 31 декабря, 2022. Суббота 18:19
Джамалудин Капиев занял первое место на первенстве Махачкалы по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.
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