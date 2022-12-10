Стороны обсудили тему развития данного вида спорта в регионе, вопросы поддержки спортсменов, в том числе паратхэквондистов.

Как сообщил руководитель Минспорта Сажид Сажидов, общее количество занимающихся в секциях тхэквондо в республике составляет около 3000. В детско-юношеских спортивных школах региона работают 108 тренеров по тхэквондо.

Каждый год проводятся чемпионаты и первенства Дагестана среди юниоров и юношей. Дагестанцы участвуют в чемпионатах и первенствах СКФО, России, Европы и мира. В последние 3 года ежегодно в Махачкале проходит Всероссийский турнир «Чемпион», где участвуют более 600 спортсменов со всей страны. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.