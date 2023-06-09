ЗАМАНА - Специалисты Детской республиканской клинической больницы в Махачкале спасли жизнь младенцу

Специалисты Детской республиканской клинической больницы в Махачкале спасли жизнь младенцу

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09 июня, 2023. Пятница 08:25
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Специалисты Детской республиканской клинической больницы в Махачкале спасли жизнь младенцу

Медики отделения реанимации и интенсивной терапии Детской республиканской клинической больницы имени Н. М. Кураева спасли жизнь младенцу в возрасте 1 месяца, который был доставлен в стационар в состоянии клинической смерти, с предварительным диагнозом – острая кишечная инфекция (ОКИ), информирует пресс-служба учреждения.

Специалисты Детской республиканской клинической больницы в Махачкале спасли жизнь младенцу

Вызванная бригада медиков СМП оказала ребенку первую помощь, но в процессе перевозки у пациента начала развиваться сердечная недостаточность. В приемный покой ДРКБ младенец поступил уже в состоянии клинической смерти. Бригада реаниматологов провела ребенку сердечно-легочную реанимацию и подключила его к аппарату ИВЛ. В данный момент он все еще получает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. Как уточняют, родители младенца изначально обратились за помощью в частную медицинскую клинику, где специалисты назначили им амбулаторное лечение. После терапии у малыша фиксировались ухудшение состояния и остановка дыхания.

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