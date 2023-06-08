В Дагестане арестован директор филиала "Россети"

Руководителя филиала ПАО "Россети" Андрея Майорова арестовали почти на 2 месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, осуществленном группой лиц, информирует ТАСС, ссылаясь на главу пресс-службы Верхового суда республики Зарему Мамаеву.

В махачкалинский Кировский районный суд пришло ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении руководителя филиала ПАО "Россети" Андрея Майорова, которого подозревают в осуществлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса России (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Суд постановил взять его под стражу сроком на 1 месяц 28 дней.