ЗАМАНА - В Дагестане арестован директор филиала "Россети"

В Дагестане арестован директор филиала "Россети"

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08 июня, 2023. Четверг 14:27
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В Дагестане арестован директор филиала &quot;Россети&quot;

Руководителя филиала ПАО "Россети" Андрея Майорова арестовали почти на 2 месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, осуществленном группой лиц, информирует ТАСС, ссылаясь на главу пресс-службы Верхового суда республики Зарему Мамаеву.

В Дагестане арестован директор филиала "Россети"

В махачкалинский Кировский районный суд пришло ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении руководителя филиала ПАО "Россети" Андрея Майорова, которого подозревают в осуществлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса России (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Суд постановил взять его под стражу сроком на 1 месяц 28 дней.

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