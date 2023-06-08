ЗАМАНА - В Рутульском районе размыло несколько сельских дорог из-за дождей

В Рутульском районе размыло несколько сельских дорог из-за дождей

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08 июня, 2023. Четверг 08:51
Telegram / ГКУ "Дагестанавтодор"|||
В Рутульском районе размыло несколько сельских дорог из-за дождей

Сельские дороги в Рутульском районе размыло из-за ливней и поднявшегося уровня воды в реке Самур, информирует ТАСС, ссылаясь на Дагавтодор.

В Рутульском районе размыло несколько сельских дорог из-за дождей

Движение транспорта на указанном участке прервано. 

Дорожные работники собираются начать восстановление дороги, когда уровень воды в реке спадет.

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