ЗАМАНА - В Дагестане определили организатора более 40 ложных звонков о минировании госучреждений

В Дагестане определили организатора более 40 ложных звонков о минировании госучреждений

Автор
15 мая, 2023. Понедельник 11:14
|||
В Дагестане определили организатора более 40 ложных звонков о минировании госучреждений

Дагестанская полиция выявила организатора более 40 звонков о ложном минировании, поступавших в учреждения республики. Правонарушителем оказался 17-летний юноша, возбуждено уголовное дело, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД по региону.

В Дагестане определили организатора более 40 ложных звонков о минировании госучреждений

Как заявляется источником, специалисты УФСБ РФ по Дагестану совместно с МВД региона в процессе проведения оперативных мероприятий определили, что 17-летний махачкалинец, применяя всяческие технические ухищрения, в том числе и виртуальные телефонные номера, будучи уверенным в своей анонимности, направил в учебные заведения, суды, администрации и другие учреждения более 40 ложных сообщений о минировании.

На молодого человека заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК России.

Прочитано 20 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top