В Дагестане судебного пристава подозревают в превышении должностных полномочий

Следователи завели уголовное дело в отношении руководителя отделения – старшего судебного пристава Гергебильского районного отделения судебных приставов. Его подозревают в превышении должностных полномочий, информирует пресс-служба Следственного Комитета республики.

Как показало следствие, в начале осени 2022 года подозреваемый, используя учетные сведения другого судебного пристава для входа в систему электронного документооборота, нелегально изготовил постановление о снятии запрета на совершение действий по регистрации в отношении имущества должника.

В последующем это постановление позволило должнику осуществить сделку по отчуждению недвижимого имущества, на которое ранее был закреплен запрет.

Ведомство уточнило, что в скором времени будет рассмотрен вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемого поста.