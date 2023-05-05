Житель Дагестана разбил автомобиль бывшей супруги за отказ увидеться с детьми

Как проинформировала пресс-служба МВД республики, в отдел полиции заявила 38-летняя женщина из Избербаша. Она сообщила, что ее бывший супруг разбил заднее лобовое стекло ее автомобиля Kia Sportage. Уточняют, что сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей.

Полиция доставила мужчину в отдел. Тот признался, что он пришел в квартиру бывшей жены, дабы увидеться с детьми. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он начал громко стучать в дверь с требованием впустить в жилье. Получив отказ, оскорбленный отец спустился во двор и, увидев машину заявительницы, начал бить кулаками по стеклу.

По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.