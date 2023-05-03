Как показало следствие, в 2015 году обвиняемый подписал и заверил печатью администрации официальные документы, которые давали ему право государственной регистрации 2-х земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 9485 квадратных метров и 1500 квадратных метров с целью ведения личного подсобного хозяйства. На основании данных документов на чиновника было зарегистрировано право собственности на земли. Уточняют, что стоимость этих земельных участков составляла более 1 миллиона рублей. В данный момент предварительное следствие завершено. Весь причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, уточняет Следственный комитет Дагестана.
Руководитель дагестанского села ответит в суде по делу о присвоении земельных участков
- Автор Дарья
- 03 мая, 2023. Среда 13:48
В Дагестане рассматривается дело руководителя администрации МО «с. Апшинский», которого обвиняют в присвоении земельных участков, информирует пресс-служба Следственного Комитета республики.
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