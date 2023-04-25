До 10 лет может получить жительница Дагестана за мошенничество с выплатами на 1,3 млн рублей

Следственные органы завели уголовное дело в отношении дагестанки У. Ибрагимовой, которую подозревают в мошенничестве при получении пенсионных выплат, информирует пресс-служба УФСБ РФ по региону.

Как показало следствие, в 2013 году участница уголовного дела представила в Отделение Пенсионного фонда республики фальшивые справки об имеющемся у нее стаже работы на Буйнакском агрегатном заводе, который дает право на льготное пенсионное обеспечение.

На основании данных подложных документов Ибрагимова в течение 9 лет получала пенсионные выплаты в сумме более 1,3 миллиона рублей.

«В соответствии с УК РФ указанный состав преступления предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа до 1 млн рублей», – заявляет УФСБ РФ по Дагестану.