ЗАМАНА - Экс-замдиректора Махачкалинских городских сетей подозревают в нелегальном начислении на потребителей электроэнергии на 242 млн рублей

Экс-замдиректора Махачкалинских городских сетей подозревают в нелегальном начислении на потребителей электроэнергии на 242 млн рублей

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25 апреля, 2023. Вторник 11:15
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Экс-замдиректора Махачкалинских городских сетей подозревают в нелегальном начислении на потребителей электроэнергии на 242 млн рублей

Следователи завели уголовное дело в отношении экс-заместителя руководителя Махачкалинских городских сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Ш.Хабибова, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, информирует пресс-служба УФСБ по региону.

Экс-замдиректора Махачкалинских городских сетей подозревают в нелегальном начислении на потребителей электроэнергии на 242 млн рублей

Как сообщается, Хабибов для сокрытия отрицательных производственных показателей за 2021 год нелегально осуществил начисление на потребителей завышенных объемов электроэнергии. В результате озвученных действий общий объем необоснованно начисленной электроэнергии на потребителей республики составил более 82 миллиона кВт на сумму более 242 миллионов рублей.

«В данный момент проходят следственные действия, нацеленные на выявление всех обстоятельств совершения преступления, а также причастных к нему лиц», – уточняется пресс-службой УФСБ республики.

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