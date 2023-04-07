Девушка пострадала в экстремальном прыжке у обрыва каньона в Дагестане

Случай произошел 21 марта 2023 года на альпинистской площадке «Экзит», которая находится у обрыва каньона «Цолотль» в селе Арани, информирует пресс-служба Следственного Комитета республики.

Как показало следствие, организатор экстремальных прыжков с высоты не обладал профессиональными навыками в сфере альпинизма, но при этом предоставлял клиентам услуги, которые не отвечали требованиям безопасности.

21 марта этого года инструктор выдал девушке альпинистское снаряжение, но не провел необходимым образом инструктаж. Девушка оступилась и утратила равновесие, после чего упала в обрыв. В падении она ударилась о каменную стену, где ее остановили страховочные веревки. В результате девушка получила множественные переломы и травмы.

В отношении инструктора заведено уголовное дело по статье п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России.