В Дагестане за сутки в авариях получили травмы два ребенка

Накануне на дорогах республики случились сразу две аварии, в которых получили травмы несовершеннолетние, информирует пресс-служба МВД Дагестана.

Первая авария произошла утром 3 апреля в Дербенте. «На пересечении улиц Буйнакского и Марлинского 66-летний мужчина, управляя Mitsubishi Outlander, не уступил дорогу на перекрёстке и врезался в LADA Priora. С различными травмами 10-летний ребенок из LADA Priora был доставлен в больницу», – сообщает МВД.

Второе ДТП случилось уже вечером 3 апреля в Махачкале, на улице Танкаева.

Как заявляет ведомство, женщина, находясь за рулем Hyundai Solaris, осуществила наезд на 9-летнего ребенка, который выбежал на проезжую часть дороги. Мальчик был госпитализирован.