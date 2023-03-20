Житель Махачкалы погиб в результате ДТП

Как заявляет ведомство, 32-летний мужчина находился за рулем «ВАЗ-2114», когда осуществил наезд на 37-летнего махачкалинца, находившегося на проезжей части дороги. В результате аварии мужчина от полученных травм погиб по пути в больницу.