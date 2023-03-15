ЗАМАНА - Лидер дагестанского села предстанет перед судом за незаконную передачу участка родственнику

Лидер дагестанского села предстанет перед судом за незаконную передачу участка родственнику

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15 марта, 2023. Среда 14:27
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Лидер дагестанского села предстанет перед судом за незаконную передачу участка родственнику

Прокуратура Буйнакска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя села Кафыр-Кумух, которого обвиняют в растрате и служебном подлоге, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Лидер дагестанского села предстанет перед судом за незаконную передачу участка родственнику

Как показало следствие, в 2013 году он использовал свои должностные полномочия и изготовил заведомо фальшивые документы, предоставляющие его родственнику право на земельный участок. Тот применил данные документы для оформления права собственности на участок общей площадью 2 га, стоимостью 1,3 миллиона рублей, принадлежащий муниципальному образованию.

«В процессе расследования уголовного дела растраченное недвижимое имущество возвращено муниципальному образованию. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу», – сообщает региональное ведомство.

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