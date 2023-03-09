Прокуратура Каспийска возбудила дело на заместителя мэра

Указом Каспийской городской прокуратуры в отношении заместителя руководителя администрации Каспийска Рамазана Халилова было возбуждено дело об административном правонарушении за умышленное невыполнение требований прокурора, информирует ведомство.

Причиной для возбуждения дела стала отписка от законного требования Прокуратуры убрать более 100 рекламных щитов, размещенных нелегально (без разрешительной документации и с нарушениями технологий установки), мотивированная тем, что демонтаж рекламных конструкций не входит в список обязанностей администрации муниципалитета (однако управление рекламы города в структуру администрации входит).

В связи с этим материалы дела были направлены в Каспийский городской суд, который далее согласился с позицией прокуратуры и признал Халилова виновным в осуществлении административного правонарушения по статье 17.7 КоАП России и назначил ему наказание в виде штрафа.