Причиной для возбуждения дела стала отписка от законного требования Прокуратуры убрать более 100 рекламных щитов, размещенных нелегально (без разрешительной документации и с нарушениями технологий установки), мотивированная тем, что демонтаж рекламных конструкций не входит в список обязанностей администрации муниципалитета (однако управление рекламы города в структуру администрации входит).
В связи с этим материалы дела были направлены в Каспийский городской суд, который далее согласился с позицией прокуратуры и признал Халилова виновным в осуществлении административного правонарушения по статье 17.7 КоАП России и назначил ему наказание в виде штрафа.