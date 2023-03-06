В Хасавюрте мужчина ранил ножом супругу и выстрелил из охотничьего ружья в друга

По сведениям пресс-службы МВД по региону, накануне в городскую больницу поступили два человека – 41-летняя женщина с колото-резаной раной в области шеи и 40-летний мужчина из Хасавюртовского района с огнестрельными ранениями правого бедра и левой голени.

Далее было выявлено, что 42-летний житель Хасавюрта во время ссоры с супругой ранил её ножом в шею.

А в приятеля, который в это время был у него в гостях, задержанный выстрелил несколько раз из своего охотничьего ружья.

«Гражданин задержан. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование будет продолжаться», – сообщает МВД.