ЗАМАНА - Сотрудники таможни изъяли более 4 000 незаконных пачек сигарет на рынке Каспийска

Сотрудники таможни изъяли более 4 000 незаконных пачек сигарет на рынке Каспийска

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02 марта, 2023. Четверг 14:48
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Сотрудники таможни изъяли более 4 000 незаконных пачек сигарет на рынке Каспийска

Таможенники из Дагестана изъяли немаркированную табачную продукцию на оптовом рынке в Каспийске, информирует пресс-служба таможенного ведомства.

Сотрудники таможни изъяли более 4 000 незаконных пачек сигарет на рынке Каспийска

Так, в процессе проверочных мероприятий, осуществленных специалистами Дагестанской таможни в торговых помещениях оптового рынка в Каспийске, было обнаружено и изъято из нелегального оборота 4 238 пачек сигарет. «Реализация изъятой табачной продукции проводилась в нарушение Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации, установленных Постановлением Правительства России, на части выявленной табачной продукции также отсутствовала обязательная акцизная марка РФ», – отмечает ведомство. По данному инциденту рассматривается вопрос о возбуждении административных дел по статье 15.12 КоАП России или уголовных дел по статье 171.1 УК России.

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