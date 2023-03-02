ЗАМАНА - Среди дагестанцев участились случаи отравления угарным газом

Среди дагестанцев участились случаи отравления угарным газом

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02 марта, 2023. Четверг 01:05
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Среди дагестанцев участились случаи отравления угарным газом

МВД по Дагестану призывает соблюдать осторожность при использовании электрических и газовых приборов в связи с участившимися случаями отравления угарным газом.

Среди дагестанцев участились случаи отравления угарным газом

Ведомство отмечает, что случаи отравления угарным газом и пожары участились из-за неисправности и нарушения правил использования отопительного оборудования.

По сведениям дагестанской госжилинспекции, за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 13 случаев отравления угарным газом. В общем с начала 2023 года более 20 жителей стали жертвами отравления угарным газом, в том числе 5 случаев смерти.

МВД региона призывает граждан не использовать несертифицированные, самодельные и сломанные обогреватели, газовые колонки и электропроводку, а ремонт и техническое обслуживание доверять только экспертам.

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