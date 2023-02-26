ЗАМАНА - В Дагестане суд арестовал 4 фигурантов по делу о хищении газа на 155 млн рублей

В Дагестане суд арестовал 4 фигурантов по делу о хищении газа на 155 млн рублей

Автор
26 февраля, 2023. Воскресенье 02:15
|||
В Дагестане суд арестовал 4 фигурантов по делу о хищении газа на 155 млн рублей

Суд избрал меру пресечения 4 подозреваемым в хищении газа в особо крупном размере, информирует пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.

В Дагестане суд арестовал 4 фигурантов по делу о хищении газа на 155 млн рублей

«Рассмотрены прошения органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум специалистам компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» и двум владельцам тепличных хозяйств Карабудахкентского района, которые подозреваются в хищении газа на сумму более 155 миллионов рублей путем перекрутки приборов учета газа, их замены или другими способами, что было отмечено участниками дела в отчетах как потеря (разбаланс)», — заявляет пресс-служба.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 20 апреля этого года.

Прочитано 26 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top