Еще один очаг заражения возник в семье, в которой никто не проходил вакцинацию.
«С января в Дагестане зафиксировано уже 15 случаев заражения корью, из них 93,3 процента заболевших приходится на детей и 86,7 процента заболевших являются непривитыми против кори по причине отказа. При массовом отказе от вакцинации коллективный иммунитет может упасть уже в течение нескольких лет, что в свою очередь чревато вспышкам вакциноуправляемых инфекций, в том числе кори», – высказывается главврач РЦИБ и СПИД Равганият Мирзаева.
Она также уточнила, что корь опасна своими осложнениями (особенно для тех взрослых, которые не прошли вакцинацию).