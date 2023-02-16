Очередной очаг кори зарегистрирован в Махачкале

Домашний очаг кори зарегистрирован в семье из 5 человек (4 ребенка и один взрослый) в Махачкале, информирует пресс-служба Республиканского центра инфекционных болезней.

Еще один очаг заражения возник в семье, в которой никто не проходил вакцинацию.

«С января в Дагестане зафиксировано уже 15 случаев заражения корью, из них 93,3 процента заболевших приходится на детей и 86,7 процента заболевших являются непривитыми против кори по причине отказа. При массовом отказе от вакцинации коллективный иммунитет может упасть уже в течение нескольких лет, что в свою очередь чревато вспышкам вакциноуправляемых инфекций, в том числе кори», – высказывается главврач РЦИБ и СПИД Равганият Мирзаева.

Она также уточнила, что корь опасна своими осложнениями (особенно для тех взрослых, которые не прошли вакцинацию).