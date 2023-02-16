ЗАМАНА - В ДТП с рейсовым автобусом пострадали 15 человек, водитель погиб

В ДТП с рейсовым автобусом пострадали 15 человек, водитель погиб

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16 февраля, 2023. Четверг 13:51
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В ДТП с рейсовым автобусом пострадали 15 человек, водитель погиб

Как информирует Минздрав Дагестана, в ДТП с рейсовым автобусом пострадало 15 человек, один из них (водитель автобуса) скончался на месте. 

В ДТП с рейсовым автобусом пострадали 15 человек, водитель погиб

«Четверо человек находятся в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми и сочетанными травмами, они пребывают на лечении в Сунженской районной больнице, еще 10 раненых доставлены в состоянии средней степени тяжести в ЦГБ города Назрань и Сунженскую ЦРБ», – заявляет ведомство.

Стоит заметить, что лечение уроженцев Дагестана, пострадавших в ДТП, находится под постоянным вниманием главы Минздрава республики Татьяны Беляевой. Эксперты Дагестанского центра медицины катастроф пребывают на консультативной связи с ингушскими коллегами.

«Наши медики готовы отправиться в Ингушетию, необходимость этого будет решена в ближайшее время», – отмечает Минздрав.

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