ЗАМАНА - Землетрясение зарегистрировано в 25 км от Махачкалы

Землетрясение зарегистрировано в 25 км от Махачкалы

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15 февраля, 2023. Среда 01:18
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Землетрясение зарегистрировано в 25 км от Махачкалы

Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировано в Каспийском море в Дагестане, информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Землетрясение зарегистрировано в 25 км от Махачкалы

«Эпицентр находился на удалении 25 км от Махачкалы, ближе к поселку Караман-5. Жалоб от жителей нет», — заявляет МЧС. По сведениям ведомства, данные поступили от сейсмостанции РАН.

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