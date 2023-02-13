ЗАМАНА - Авария произошла на автодороге «Астрахань – Махачкала», есть погибшие

Авария произошла на автодороге «Астрахань – Махачкала», есть погибшие

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13 февраля, 2023. Понедельник 01:10
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Авария произошла на автодороге «Астрахань – Махачкала», есть погибшие

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе «Астрахань – Махачкала», информирует телеграм-канал МВД по республике.

Авария произошла на автодороге «Астрахань – Махачкала», есть погибшие

По сведениям источника, инцидент случился вечером 11 февраля на автодороге «Астрахань – Махачкала» в Бабаюртовском районе.

«40-летний водитель, находясь за рулем “LADA Priora”, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с “Renault Magnum”, которым управлял 57-летний водитель», – заявляет ведомство.

В результате инцидента водитель «LADA Priora» и его 16-летний пассажир от полученных травм погибли на месте трагедии, 14-летний пассажир автомобиля был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

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